قلب فريق الشباب تأخره بهدف من أمام مضيفه الفتح إلى فوز مستحق بثلاثة أهداف لهدف، في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد مدينة الأمير عبدالله بن جلوي، ضمن لقاءات جولة «لنلهم العالم بقمتنا» لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.بدأ الشباب بهجمات متتالية وسط تحفظ دفاعي من الفتح الذي استغل هجمة مرتدة قادها جوستاف ليتحصل على ركلة جزاء تقدم لها سفيان بن دبكة ليحرز الهدف الأول للفتح (د:37).وفي الشوط الثاني قلب الشباب الطاولة على الفتح وأحرز هدفين في خمس دقائق، وفي الوقت بدل الضائع أضاف الهدف الثالث، وجاءت الأهداف الثلاثة للشباب عن طريق كل من: تركي العمار (هدفين د:74، 90+6)، وفابيو مارتينز (د:78)، ومنح حكم اللقاء فيصل البلوي بطاقة حمراء للاعب الفتح حسن الحبيب (د:85)، وبعد 8 دقائق كوقت بدل ضائع أعلن الحكم نهاية اللقاء بفوز الشباب بهدفين لهدف.وبهذه النتيجة قفز الشباب للمركز الثاني برصيد 10 نقاط، متساوياً مع المتصدر الهلال الذي يتفوق بفارق الأهداف، فيما تجمد رصيد الفتح عند 7 نقاط في المركز الخامس.