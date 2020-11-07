حقق الأهلي الفوز على مضيفه العين بنتيجة 4/3، في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد مدينة الملك سعود الرياضية بالباحة، ضمن لقاءات جولة «لنلهم العالم بقمتنا» من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.واستطاع مهاجم الأهلي عمر السومة إحراز أول «هاتريك» في دوري المحترفين للموسم الحالي، منها هدفان في دقيقة واحدة (د:19 ركلة جزاء، 20، 38) وأحرز زميله صامويل أوسو الهدف الرابع (د:65)، فيما أحرز أهداف العين الثلاثة كل من: سفير تايدر (ركلة جزاء د:25)، حسن الحربي (د:44)، أمادو موتاري (د:45+1).وبهذه النتيجة يقفز الأهلي للمركز الثاني برصيد 9 نقاط، فيما تلقى العين خسارته الرابعة على التوالي ليتذيل جدول الترتيب دون أي نقطة.