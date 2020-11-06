خرج فريق التعاون بنقطة ثمينة من أمام مضيفه الاتحاد بعد أن انتهى اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما وذلك على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة ضمن لقاءات جولة لنلهم العالم بقمتنا لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. تقدم الاتحاد أولاً عن طريق مهاجمه رومارينهو من ركلة جزاء (د: 59)، ومن ثم عادل للتعاون عبدالله الجوعي (د: 73)، وبهذه النتيجة وصل الفريقان إلى النقطة الخامسة وبذلك يحتل الاتحاد المركز العاشر متقدماً على التعاون بأفضلية التسجيل والذي احتل المركز الحادي عشر.