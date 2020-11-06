اعتلى فريق الهلال صدارة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد فوزه على مضيفه الاتفاق بهدفين دون مقابل في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام ضمن لقاءات جولة لنلهم العالم بقمتنا.وجاء هدفا الهلال من صناعة هدافه الفرنسي بافيتيمبي قوميز إذ صنع الهدف الأول لزميله سالم الدوسري (د: 25)، وفي الشوط الثاني صنع قوميز الهدف الثاني بتمريرة ذكية لزميله اندريه كاريلو الذي وضع الكرة داخل شباك الاتفاق (د: 63).وبهذه النتيجة يصل الهلال إلى النقطة العاشرة متصدراً ترتيب الدوري فيما تجمد رصيد الاتفاق عند ست نقاط وفي المركز التاسع.