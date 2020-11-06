أكتفى فريق ضمك وضيفه الفيصلي بالتعادل السلبي والخروج بنقطة لكل منهما في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة ضمن لقاءات جولة لنلهم العالم بقمتنا لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.وشهد اللقاء تدخل المراقب الصحي للمباراة واستبعاد عدد من لاعبي الفيصلي بسبب عدم تقيدهم بالبروتوكولات الاحترازية والاكتفاء بوجود 4 احتياطيين فقط وإعادة البقية لمقر البعثة لإجراء اختبار جديد لفايروس كوفيد-19 وأدى ذلك لتأخير انطلاق المباراة 20 دقيقة، ورغم النقص العددي لفريق الفيصلي إلا أن الفريق استطاع أن يخرج بنقطة ثمينة ليصل إلى النقطة الثامنة، فيما حصد ضمك نقطته الأولى في دوري المحترفين.