يقف عشاق الفروسية حول العالم، على أطراف أقدامهم هذه الأيام؛ ترقباً للحدث الفروسي العالمي الكبير مهرجان «البريدرز كب» الذي سيقام على أرض الولايات المتحدة، وتحديداً في مضمار «كينلاند» بولاية كنتاكي على مدى يومي السادس والسابع من شهر نوفمبر الحالي.ويعد شوط «بريدرز كب كلاسيك» للفئة الأولى أهم أشواط المهرجان على الإطلاق؛ حيث يقام على مسافة ألفي متر للخيل ذات أعمار ثلاث سنوات وأكثر، وتبلغ جائزة الشوط الرئيسي سبعة ملايين دولار.فيما تغدو المشاركات السعودية فاعلة في الشوط الرئيسي عبر ممثل إسطبلات الأمير خالد العبدالله؛ البطل «تاسیتوس»، كما سيشارك من الإسطبل ذاته المهر «سيسكين» الذي سيخوض سباق «بريدرز كب تيرف مايل للفئة الأولى».أيضاً ستتجه الأنظار إلى مشاركة المهرة «برنسيس نور» للمالك السعودي عمرو زیدان، في سباق المهرات بعمر السنتين للفئة الأولى أو ما يسمى بسباق «بريدرز كب جوفنيل»؛ كون فوزها بهذا السباق سيجعلها المرشح الأقوى للفوز بلقب بطلة مهرات عمر السنتين في أمريكا لعام 2020م.وبالعودة إلى المشاركات السعودية في تاريخ هذا المهرجان الكبير، سنجد أن البطلتين «أنيبل» و«إنتركونتيننتال» للأمير خالد العبدالله، والبطل «أنيس» للأمير أحمد بن سلمان -رحمه الله- قد حققت الكثير من الانتصارات وفازت بالألقاب.وتستمد هذه البطولة أهميتها من كونها تستقطب أبطال العالم من كل القارات على أرض هذا المضمار العريق؛ إذ تنتمي إلى سلسلة سنوية من سباقات الخيل من الدرجة الأولى، وتديرها شركة كأس المربين المحدودة التي تأسَّست عام 1982م، وبدأت نشاطها الرسمي عام 1984م.وبالنظر إلى تاريخ هذا السباق سنجد أنه منذ بدايته وحتى عام 2006م، كان يُقام ليوم واحد فقط، ولكن منذ عام 2007 أصبح يقام على مدى يومين بمجموع جوائز 30 مليونا.