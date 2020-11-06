تناولت الصحف الإسبانية الصادرة اليوم (الجمعة) تفاصيل إعلان وزارة الرياضة في المملكة العربية السعودية، تنظيم سباقات الفورمولا1، التي تستضيفها لأول مرة، وأنها ستجعل من المملكة مركزاً للرياضة والترفيه في منطقة الشرق الأوسط.

وقالت صحيفة «AS» الإسبانية إن مدينة جدة ستستضيف سباقات السيارات الشهير في نوفمبر 2021 إذا لم يؤثر وباء كورونا في تنظيم السباق، وذلك عقب لقاء عقده كل من الرئيس التنفيذي لـ«F1» تشيس كاري بوزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، ورئيس الاتحاد السعودي لرياضة السيارات الأمير خالد بن سلطان عبدالله الفيصل.

وأبرزت الصحيفة الإسبانية تصريحات الرئيس التنفيذ لفورمولا1، إذ قال إن من المثير تنظيم المملكة العربية السعودية سباقات فورمولا1 في عام 2021، وأن السعودية تتحول بسرعة إلى مركز دولي رائع للرياضة والترفيه، في وقت قال فيه وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل إن المملكة تعد موطناً لملايين الشباب عشاق السباقات، وإن سباق الجائزة الكبرى حدث رياضي مهم للوصل إلى جماهير جديدة.

بدوره قال راديو وتلفزيون إسبانيا إن المملكة ستصبح الدولة الـ33 التي ستستضيف سباقات الفورمولا1 وذلك في مدينة جدة، مبرزاً تصريحات وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل الذي قال إن الإثارة التي تتمتع بها سباقات «الفورمولا1» تعكس تماماً رحلة التحول التي تمر بها المملكة، وأن السعودية ستصبح الدولة الثالثة والثلاثين التي تستضيف سباق الفورمولا1 وهي أيضاً المستضيف منذ العام الحالي 2020 لرالي داكار، الذي تبدأ نسخته القادمة في 3 يناير.

وأشارت صحيفة «20 minutes» الإسبانية إلى أن محافظة جدة تعتبر ثاني أكبر مدينة سعودية ذات كثافة سكانية عالية، وأن هذه السباقات تظهر تحول المملكة إلى مركز رياضي وترفيهي في منطقة الشرق الأوسط.