قاد البديل عبدالفتاح آدم فريقه الرائد لتحقيق النقاط الثلاث أمام مضيفه الوحدة بتسجيله للهدف القاتل في الدقيقة الأخيرة ليخرج الرائد منتصراً بنتيجة ثلاثة أهداف لهدفين في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد مدينة الملك عبدالعزيز بالشرائع وذلك ضمن لقاءات جولة لنلهم العالم بقمتنا لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.شهد اللقاء في شوطه الأول زخماً تهديفياً حيث تقدم الرائد أولاً بهدفين عن طريق كل من: عقيل بلغيث (د: 2)، وكريم البركاوي (د: 18)، وتمكن الوحدة من إدراك التعادل قبل نهاية الشوط عن طريق كل من: يوسف نياكاتي (د: 33)، وهيرناني (د: 39)، وفي الشوط الثاني تمكن عبدالفتاح آدم من إحراز الهدف الثالث للرائد (د: 90+4)، لينتهي اللقاء بفوز الرائد على الوحدة بنتيجة 3/ 2.وبهذه النتيجة قفز الرائد للمركز الخامس برصيد 7 نقاط، فيما تراجع الوحدة للمركز الثالث عشر برصيد 3 نقاط.