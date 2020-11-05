أعلنت إدارة نادي القادسية برئاسة ناصر الدغيثر دعمها وتأييدها لسياسة الاتحاد السعودي لكرة القدم في توطين التحكيم ودعم الحكم السعودي. وقالت إدارة النادي في بيان لها: «نظرا للنقاشات التي شهدتها الساحة الرياضية بعد مباريات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين فإن مجلس إدارة نادي القادسية يتمنى أن لا يكون هناك أي تأثير لهذه النقاشات على أداء طواقم الحكام في الجولة القادمة، خصوصا مباراتنا مع شقيقنا نادي النصر والتي ستقام السبت القادم، وأن يواصل الحكم السعودي قيادته للمباريات بشكل متميز وعادل بين الفريقين دون التأثر بأي جدل شهدته مباريات سابقة».وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية واصل تدريباته اليومية استعدادا لملاقاة النصر، تحت إشراف مدربه التونسي يوسف المناعي، ركز من خلالها المدرب على الجوانب اللياقية وتنفيذ الجمل التكتيكية التي سوف يطبقها اللاعبون في مباراة النصر.