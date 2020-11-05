قلل المدير الفني لفريق الفتح «يانييك فيريرا»، من مواجهة فريقه بعد غدا (السبت) أمام الشباب في «جولة لنلهم العالم بقمتنا» لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث قال: «مواجهة الشباب مثل أي مواجهة أخرى بالدوري نسعى من خلالها لتحقيق النقاط الثلاث، وهذا ما عملنا عليه طيلة الأسبوع في التدريبات اليومية». وعن صدارة فريقه لسلم ترتيب الدوري، علق قائلًا: «من المستحيل بأن يكون هدفنا صدارة الدوري نظرًا للمعطيات والظروف التي مر بها الفريق الموسم الماضي، لكن هدفنا منذ بداية الدوري أن نعمل لكل مباراة لوحدها وكسب أكبر عدد من النقاط للابتعاد عن الحسابات المعقدة والدخول في نفق الهبوط، هذا ما أستطيع أن أوعد به محبي نادي الفتح خلال الفترة الحالية».