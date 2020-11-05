رفضت لجنة الاستئناف في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الاستئناف الذي تقدم به نادي بيرسيبوليس الإيراني، عقب قرار لجنة الانضباط والأخلاق التي اعتبرت أن اللاعب عيسى آل كثير خالف المادة 58.1 من لائحة الانضباط والأخلاق خلال مباريات دوري أبطال آسيا، إذ قررت لجنة الاستئناف تأييد العقوبة التي فرضتها لجنة الانضباط والأخلاق بشكل كامل، وحرمان اللاعب عيسى آل كثير من المشاركة في أي نشاط متعلق بكرة القدم (بما في ذلك البطولات المحلية والدولية، والمباريات الودية وأي فعاليات أخرى) لمدة ستة أشهر، بسبب مخالفة المادة 58.1 من لائحة الانضباط والأخلاق (من 3 أكتوبر 2020 إلى 2 أبريل 2021) وتغريمه مبلغ 10.000 دولار.