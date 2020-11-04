عاود الفريق الشبابي تدريباته في ملعب النادي الرديف، بقيادة المدرب بيدور كايشينيا، وذلك بعد عودة اللاعبين من راحة ليوم أمس، استعداداً لمباراة الفريق القادمة أمام فريق الفتح ضمن جولة «لنلهم العالم بقمتنا» من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث استهل المدرب حصته التدريبية بتمارين إحماء وتسخين ولياقية مكثفة بإشراف مدرب اللياقة أوسكار فارياس، عقب ذلك أخضع المدرب اللاعبين لتطبيق بعض الجمل الفنية في وسط الملعب، ركز من خلالها على تمارين الاستلام والتسليم ومن لمسة واحدة، تلاها بتقسيمة تكتيكية شهدت تطبيق تدريبات بناء الهجمة، الاستحواذ، الضغط على المنافس، وتغيير اتجاه اللعب.على صعيدٍ آخر شهدت التدريبات مشاركة اللاعب حسان تمبكتي بعد إكماله برنامجه التأهيلي، من جانبٍ آخر وضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية التي يطبقها النادي خضع اللاعبون والأجهزة الفنية والإدارية والطبية لإجراء مسحة طبية لفحص كورونا قبل انطلاق التدريبات.