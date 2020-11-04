نفى لـ«عكاظ» عضو الإدارة الهلالية فهد المفرج ما تم تداوله وتناقله عبر وسائل التواصل الاجتماعي بأن الإدارة الهلالية اشترت الأرض واختارت الموقع المخصص لبناء ملعب الهلال الذي أعلنت عنه الإدارة الهلالية في وقتٍ سابق، مؤكداً أن كل ما تم ذكره وتناقله غير صحيح، مستغرباً تناقل هذه الأخبار التي لم يتم البت بها من أصحاب الشأن، مطالباً الجميع بتحري نقل الأخبار الصادقة وعدم نشر الأخبار غير الصحيحة، وتحديداً ما يخص الجانب الهلالي. واختتم حديثه بقوله: عندما يتم تجهيز الملف الخاص بملعب الهلال فسيتم الإعلان عنه عبر المركز الإعلامي بنادي الهلال.