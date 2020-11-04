تترقب المملكة العربية السعودية غداً (الخميس) الإعلان عن حدث هو الأول من نوعه، ضمن سلسلة من الأحداث الرياضية العالمية التي شهدت في الآونة الأخيرة نجاحاً كبيراً في استضافتها، بفضل دعم واهتمام لا محدود من قبل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله، حيث استضافت المملكة عدداً من الأحداث الدولية الرياضية الكبرى، التي تنوعت بين مختلف المنافسات والبطولات والسباقات العالمية.واستطاعت المملكة بفضل هذا الدعم الكبير في السنتين الماضيتين، استضافة أقوى الأحداث الرياضية العالمية كسباقات الفورمولا إي ورالي داكار، وكأس السوبر الإسباني، وكأس السوبر الإيطالي، والجولة الأوروبية للغولف للسيدات والرجال، والمصارعة الحرة WWE، وبطولات التنس الدولية، وبطولات الفروسية الخاصة بالاتحاد الدولي للفروسية، بالإضافة إلى «كأس السعودية» التي تعدُّ السباق الأغلى قيمة في العالم، كما استضافت المملكة في عام 2019 نزال الدرعية التاريخي في الملاكمة، كما تقدّمت المملكة منذ فترة وجيزة، بملف استضافة دورة الألعاب الآسيوية 2030 وكأس آسيا 2027 لكرة القدم، في إطار التزامها المستمر باستضافة أكبر الأحداث الرياضية القارية والعالمية.