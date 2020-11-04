رشح الاتحاد الدولي لكرة السلة الحكم الدولي السعودي حاتم بن حامد الحربي ضمن أفضل حكام النخبة على مستوى العالم، للدخول ببرنامج الويبنار الإعدادي لمنافسات الاتحاد الدولي خلال الفترة من 5 إلى 19 نوفمبر.

يذكر أن الحربي يعد من أفضل حكام كرة السلة الآسيوية وسبق أن شارك في قيادة العديد من البطولات العالمية والقارية.

من جهته، أكد رئيس الاتحاد السعودي لكرة السلة عبدالرحمن بن عبدالعزيز أن تكليف الحربي ضمن أفضل حكام النخبة يمثل امتدادا لتفوق الحكم السعودي في البطولات العالمية والقارية وحافزا لبقية الحكام على الاستمرار في التواجد المستمر في البطولات الدولية. وهنأ الحربي على هذا النجاح، متمنيا له التوفيق خلال مشاركاته بالبطولات الدولية القادمة.