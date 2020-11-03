انضم مدرب النصر روي فيتوريا واللاعب الأرجنتيني بيتي مارتينيز إلى قائمة المصابين بفايروس كورونا «كوفيد-19»، ليصبح العدد الإجمالي 10 حالات في النصر، 8 لاعبين والمدرب ومدير الكرة، بعد إصابة عبدالرزاق حمدالله، ‏وعبدالفتاح عسيري، وعبدالعزيز الدوسري، ويحيى الشهري، وخالد الغنام،‏ وعبدالله الخيبري ووليد عبدالله، ومدير الكرة عايض بن عبود.وكان مساعد المدرب فيتوريا قد استدعى 6 من لاعبي درجة الشباب لإكمال التمرين استعدادا لمباراة القادسية السبت القادم، التي ستقام في الرياض ضمن مباريات جولة «لنلهم العالم بقمتنا» من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وهم: المهاجمان محمد مران، وخليل العبسي، ولاعبا الوسط سلطان العنزي، وباسل السيالي، والمدافع بندر درويش، والحارس رائد ازيبي، إذ يبحث النصر عن فوزه الأول بعد سلسلة من الخسائر المتتالية في الجولات الثلاث الأولى من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.من جانب آخر، قبلت إدارة النصر استقالة عضو مجلس الإدارة ناصر الجميد من منصبه رئيسا تنفيذيا للنادي، مع استمراره عضو مجلس إدارة، وتعيين الدكتور عبدالله الدخيّل خلفا له.يذكر أن الدخيل سبق له العمل عضو مجلس إدارة في النصر في فترة رئاسة الأمير فيصل بن تركي.