تقام غدا (الثلاثاء) 6 مباريات ضمن الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الممتاز للكرة الطائرة، أقواها مواجهة الهلال والاتحاد التي ستقام على صالة وزارة الرياضة بجدة، ويقودها خالد الزغيبي، وهاني سنان «حكم ثاني»، وعبدالرحمن العمري «مسجل»، فيما يحل الأهلي (المتصدر) ضيفاً على الموج في صالة نادي البكيرية بالبكيرية، يقود اللقاء عبدالعزيز الرميحي، ويزيد العصيمي «حكم ثاني»، ومحمد السمحان «مسجل». ويلتقي النصر والابتسام على صالة نادي النصر بالرياض، يقود اللقاء محمد الحناكي، ومحمد الهداب «حكم ثاني»، وسلمان العمري «مسجل»، ويواجه الفيصلي فريق السلام على صالة وزارة الرياضة بالدمام، يقود اللقاء عبداللطيف العتيق، وعبدالرحمن الدوسري «حكم ثاني»، وماهر المطوع «مسجل»، ويستضيف الوحدة الخليج على صالة نادي الوحدة بمكة المكرمة، فيما يلتقي الترجي وضمك على صالة نادي النهضة بالدمام.