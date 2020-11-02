في لفتة رائعة ومعبرة من لاعب نادي الشباب أحمد شراحيلي، وذلك عندما قام برفع «قميص» زميله المصاب خالد الغامدي بعد تسجيله الهدف الأول لفريقه في المباراة التي أقيمت على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز ضمن الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين أمام الفريق النصراوي وذلك تقديراً له وإيماناً بعدم نسيانه في مثل هذه الظروف.يذكر أن لاعب الشباب خالد الغامدي أصيب بقطع في الرباط الصليبي في مباراة فريقه السابقة التي أقيمت أمام فريق الرائد ضمن الجولة الثانية من الدوري.