تصدر حكم مواجهة النصر والشباب شكري الحنفوش ترند موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» مع انتهاء المواجهة التي لعبت ضمن الجولة الثالثة من مسابقة الدوري وانتهت بفوز الشباب بهدفين مقابل هدف لفريق النصر.وتباينت ردود الأفعال حول الحكم ما بين غاضب من القرارات التي يرون أنها كانت سبباً في حرمان النصر من الفوز، ومثلت الغالبية الأعلى من المشاركين في الوسم وما بين مؤيدين ومشجعين للحكم وقراراته مع وجود الاعتراف بوجود أخطاء لم تؤثر على نتيجة المباراة.وكتب الإعلامي عيسى المسمار ‏«على الاتحاد السعودي ممثلاً بلجنة الحكام إبعاد الحكم شكري الحنفوش عن إدارة أي مباراة في الدوري السعودي. وجوده سيقلل من قيمة الحكم السعودي. حكم مستواه غير مؤهل للتحكيم نهائيا». ودون المغرد «al_nnayif» عبر حسابه قائلاً «استمرار الحنفوش في التحكيم يعني المزيد من الكوارث التحكيمية. نأمل أن يعتزل التحكيم، ويعلن ذلك أمام الجميع، أو أن يتم إعفاؤه من التحكيم من أجل أن تعود الثقة للحكم السعودي».وكتب «BN_ALi02» قائلاً «‏بعيداً عن أحداث مباراة البارحة؛ رسالة أوجّهها إلى الحكام المحليين وهي أن تقنية الـVAR وُضعت للفصل في بعض الحالات التحكيمية التي تستوجب فعلاً مراجعتها قبل اتخاذ أي قرار نهائي وليست للعودة لكل صافرة وحالة طبيعية خلال مجريات اللقاء».وقال حسين التميمي عبر حسابه ‏بتويتر «وكأنه الحكم الوحيد في العالم الذي يخطئ. كانت أخطاء طبيعية ولم تكن مؤثرة. مبروك لفريق الشباب. كان الأحق بالفوز».