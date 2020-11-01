شارك الدولي السابق أحمد الفريدي المنضم حديثاً لصفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية، في تدريبات الفريق للمرة الأولى، وذلك بعد أن وقع الأسبوع الماضي عقداً رسمياً مع النادي لمدة موسم رياضي واحدوكان الجهازان الإداري والفني واللاعبون قد استقبلوا الفريدي بالترحيب قبل بداية التمرين، بعدها انخرط اللاعب في تمارين لياقية خاصة مع المعد البدني للفريق. وعلمت مصادر «عكاظ» أن الفريدي سيخضع لتدريبات مكثفة من أجل تهيئته لياقياً خلال الأسبوعين القادمين وسيشارك مع الفريق القدساوي بعد التوقف وتحديداً في الجولة الخامسة أمام الباطن.من جهته قال أحمد الفريدي: «جمهور القادسية عزيز وغال وأسعى لتقديم كل ما بوسعي لخدمة الفريق، كما أسعى لأكون على قدر الثقة التي منحني إياها المدير الفني والإدارة القدساوية وأتمنى أن أشكل الإضافة التي يتمناها كل قدساوي وتحقيق تطلعاتهم والقادسية ينتظره مستقبل مبهر لما يضمه من عناصر مميزة صغيرة في السن».