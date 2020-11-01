اختتمت منافسات بطولة المملكة للمبارزة (الجولة الفضية) تحت ١٧ عاما - أولى بطولات الموسم الحالي - التي أقيمت في الصالة الرياضية بمدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية بالدمام، إذ حقق إبراهيم الهديب المركز الأول والميدالية الذهبية في سلاح الشيش، وحل محمد الدخيل (ثانيا) ومشعل الرشيد (ثالثا) ومهدي القروص في المركز الثالث مكرر، ونال عبدالله المنسف ذهبية سلاح السايبر، وحل محسن المطيري (ثانيا)، وزياد المطيري في المركز الثالث.في حين انتزع أحمد الفيحاني ذهبية سلاح الأبيه، وجاء فاضل الداوود في المركز الثاني، وحسن عابد (ثالثا)، وشهيد العلق في المركز الثالث مكرر.