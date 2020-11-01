ظهر العميد بوجه جديد وحقق المفيد بانتصار طال غيابه على جاره الأهلي وبهدفين دون مقابل ليحقق الاتحاد انتصاره الأول في دوري المحترفين فيما تلقى الأهلي خسارته الأولى وذلك في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة (الجوهرة المشعة) ضمن لقاءات جولة (رئاسة العشرين) لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، تناوب على تسجيل الأهداف رومارينهو (د: 8)، و غاري رودريغيز (د: 19)، وبهذه النتيجة يصل الاتحاد للنقطة الرابعة محتلاً بها المركز السابع فيما تجمد رصيد الأهلي عند ست نقاط وتراجع للمركز السادس. وعلى استاد الأمير فيصل بن فهد بالملز، استعاد الهلال عافيته وهزم ضيفه ضمك بهدفين دون مقابل، جاءا عن طريق هدافه العائد بقوة بافيتيمبي قوميز (د: 17، 60)، وشهد اللقاء إشهار حكم المباراة تركي الخضير البطاقة الحمراء على لاعب ضمك إبراهيم الشنيحي (د: 80)، وبهذه النتيجة قفز الهلال للمركز الثاني برصيد 7 نقاط، فيما بقي ضمك دون رصيد من النقاط محتلاً المركز الخامس عشر.وعلى استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة، حقق فريق أبها فوزه الأول في دوري المحترفين على حساب ضيفه الاتفاق الذي تلقى خسارته الأولى بنتيجة 3/‏‏‏‏‏ 2، وأحرز أهداف أبها كل من: كارلوس ستراندبيرج (د: 24)، وكريغ غودوين (د: 39)، ومعاذ عفانة (د: 72)، فيما أحرز هدفي الاتفاق كل من: حامد الغامدي (د: 80)، وعبدالله السالم (د: 90+2)، وشهد اللقاء إشهار حكم اللقاء فيصل البلوي لبطاقتين حمراوين الأولى: للاعب الاتفاق صالح القميزي (د: 11)، والثانية للاعب أبها رياض شراحيلي (د: 84)، وبهذه النتيجة يصل أبها للنقطة الرابعة ويحتل المركز الثامن، فيما تجمد رصيد الاتفاق عند 6 نقاط ويتراجع للمركز السادس.