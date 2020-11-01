توج رئيس الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية والذهنية الأمير فيصل بن بندر بن سلطان بن عبدالعزيز الفريق الفائز في الدوري السعودي الإلكتروني للعبة DOTA 2، والحاصلين على المركزين الثاني والثالث.

وشهدت مباراة النهائي حماساً وإثارة بين الفريقين؛ ليتوَّج فريق 01ESPORTS باللقب بعدما تفوق بواقع 3 أشواط مقابل شوطين؛ ويحتل Sudor المركز الثاني، وUnbroken المركز الثالث.

وهنأ الأمير فيصل بن بندر الفريق الفائز وصاحبي المركزين الثاني والثالث، متمنيًا التوفيق للجميع في المنافسات القادمة ومواصلة تقديم العطاءات التي تعكس مكانة الرياضات الإلكترونية بالمملكة، مشيداً بالالتزام والاحترافية اللذين ظهرا على أداء لاعبي الفرق المشاركة.

كما هنأ الرئيس التنفيذي للاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية والذهنية تركي الفوزان البطل صاحب المركز الأول والحاصلين على المركزين الثاني والثالث، متمنياً حظاً أوفر للفرق في مشوارها القادم من المنافسات المحلية أو الدولية.

وأعلن الاتحاد السعودي في نهاية الدوري الأول انطلاق الدوري السعودي الإلكتروني للعبة Rainbow Six Siege يوم الجمعة القادم، بجوائز تصل إلى 670 ألف ريال سعودي، ضمن جوائز الدوري السعودي الإلكتروني البالغة مليوني ريال.