ساهم المدافع الدولي المصري أحمد الحجازي في فوز فريقه الاتحاد من خلال خلق التوازن الدفاعي في مباراة الديربي والحد من خطورة المهاجم الهداف في فريق الأهلي عمر السومة وظهر حجازي بمستوى فني متوازن بهدوئه المعتاد مساهماً في ترتيب الخط الخلفي للفريق الاتحادي بتقليل الأخطاء التي كان غالباً ما يستغلها الفريق الأهلاوي في مباريات سابقة.ولعب حجازي أمام الأهلي 26 تمريرة صحيحة بنسبة 73% ونسبة مرتفعة في الكرات الهوائية التي كسبها طوال مجريات اللقاء وكسب 4 مواجهات أرضية من أصل 7.