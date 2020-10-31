يخوض فريق الهلال (سابع الدوري) لقاء مهماً أمام ضمك (صاحب المركز الرابع عشر) سعياً للعودة لنغمة الانتصارات فيما يبحث ضمك عن أولى نقاطه في دوري المحترفين وذلك في اللقاء الذي سيجمع بينهما على استاد الأمير فيصل بن فهد بالملز عند الساعة 5:50م، وفي أبها يحل الاتفاق (ثاني الدوري) الباحث عن استعادة صدارته ضيفاً ثقيلاً على مضيفه أبها (صاحب المركز الثالث عشر) عند الساعة 6:15م.الزعيم *ضمكعلى استاد الأمير فيصل بن فهد بالملز، يستضيف الهلال فريق ضمك بحثاً عن الثلاث نقاط والعودة لمراكز المقدمة بعد تعادله الأخير مع أبها وخسارته لنقطتين ثمينتين لا سيما بعد اكتمال شفاء عناصره المهمة، فيما يطمح ضمك للخروج بأول نتيجة إيجابية له هذا الموسم بعد أن تعرض لخسارتين متتاليتين في الجولتين الأولى والثانية.وسبق وأن التقى الفريقان في لقاءين في دوري المحترفين وذلك في الموسم الماضي، تمكن الهلال من الفوز في لقاء بثلاثية نظيفة وتعادلا في اللقاء الآخر بهدف لكل منهما.الاتفاق *وأبهاوعلى استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة، يستضيف فريق أبها نظيره الاتفاق بحثاً عن مواصلة انطلاقته بعد تعادله مع حامل اللقب الهلال بهدف لكل منهما وكذلك سعياً لتحقيق فوزه الأول في دوري المحترفين لهذا الموسم حيث يملك الفريق نقطة وحيدة ويحتل المركز الثالث عشر، فيما يدخل الاتفاق هذا اللقاء بحثاً عن الثلاث نقاط واستعادة صدارة الدوري حيث يملك الفريق 6 نقاط من فوزين متتاليين.وسبق للفريقين أن التقيا في 4 مواجهات في دوري المحترفين اقتسما فيها الفوز بواقع لقاءين لكل فريق ولم يتعادلا من قبل، وتمكن هجوم الاتفاق من إحراز 7 أهداف جاءت في اللقاءين اللذين فاز فيهما الاتفاق بنتيجة 3/ 1 و4/ 1، فيما أحرز هجوم أبها 4 أهداف جاءت بواقع هدف في كل مباراة.