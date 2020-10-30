قفز فريق الفيصلي للمركز الثاني في جدول الترتيب بعد فوزه على مضيفه الوحدة بهدفين لهدف في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بالشرائع ضمن لقاءات جولة (رئاسة العشرين) لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.شهد اللقاء تقدم فريق الوحدة بهدف مبكر عن طريق مهاجمه يوسف نياكاتي (د: 5)، ومن ثم عادل للفيصلي جوليو تافاريس (د: 19) وأضاف عبدالله القحطاني الهدف الثاني للفيصلي (د: 75)، وبهذه النتيجة يقفز الفيصلي للمركز الثاني برصيد 7 من فوزين وتعادل، فيما مازال الوحدة يعاني بعد أن تلقى خسارته الثانية على التوالي ليبقى على نقاطه الثلاث التي حققها في الجولة الأولى ليبقى في المركز العاشر.