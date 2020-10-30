أنهى المدرب الهلالي رازفان استعداداته النهائية لمباراة الفريق الذي ستقام غداً (السبت) على ملعب الملز، أمام فريق ضمك ضمن جولة (رئاسة العشرين) لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين حيث استهل المدرب حصته التدريبية بتمارين إحماء وتسخين ولياقية مكثفة بإشراف مدرب اللياقة الذي ركز على تكثيف النواحي البدنية من خلال تدريبات منوعة، عقب ذلك قسم المدرب الفريق لمجموعات عدة طبقوا تمارين فنية متعددة أبرزها الاستلام والتسليم السريع من لمسة واحدة، تلتها تقسيمة شهدت تطبيق تدريبات تكتيكية عدة تمثلت في: بناء الهجمة من الدفاع وإنهائها بالشكل السليم في المرمى، الاستحواذ على الكرة، الضغط على المنافس، والانتشار في الملعب، هذا وشهدت التدريبات الجماعية مشاركة الوافد الجديد اللاعب الأرجنتيني«فييتو» وذلك بعد ظهور نتيجة فحص كورونا سلبية وانتهاء فترة الحجر الصحي.