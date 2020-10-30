قلب فريق الفتح تأخره أمام مضيفه العين إلى فوز قوي بنتيجة 2/4 في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم (الجمعة) على استاد مدينة الملك سعود الرياضية بالباحة ضمن لقاءات جولة «رئاسة العشرين» لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

بدأ الفتح اللقاء بداية قوية وأحرز لاعبه نواف البوشل هدف التقدم لفريقه بتسديدة قوية من خارج منطقة الـ18 لتسكن شباك العين كهدف أول للفتح (د: 3).

بعد الهدف، انتفض العين وتمكن من إدراك التعادل عن طريق جيترسون (د: 32)، وواصل العين هجومه في الشوط الثاني واستطاع لاعبه محمد فؤاد ومن هجمة مرتدة منظمة، إحراز الهدف الثاني للعين (د: 64).

وساهمت قلة الخبرة في تراجع أداء لاعبي العين مما مكن الفتح من قلب النتيجة وإحراز ثلاثة أهداف في الدقائق الـ10 الأخيرة من عمر المباراة، حيث أحرز مراد باتنا الهدف الثاني للفتح وهدف التعادل برأسية (د: 82)، ومن ثم أضاف غوستافو ويكهايم الهدف الثالث للفتح (د: 90+1)، وعاد مروان باتنا ليضيف الهدف الشخصي الثاني والرابع لفريقه (د: 90+6)، ليعلن بعدها الحكم محمد الحربي نهاية المباراة بفوز الفتح بأربعة أهداف مقابل هدفين.

وبهذه النتيجة يقفز الفتح لصدارة دوري المحترفين برصيد 7 نقاط، فيما تلقى العين خسارته الثالثة على التوالي ليتذيل الترتيب دون نقاط.