تستكمل لقاءات جولة «رئاسة العشرين» لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين مساء اليوم (الجمعة) بإقامة لقاءين، حيث يستضيف العين (المركز الرابع عشر) نظيره الفتح (رابع الدوري) عند الساعة 3:40م على استاد مدينة الملك سعود الرياضية فيما سيواجه الوحدة (عاشر الدوري) فريق الفيصلي (خامس الدوري) عند الساعة 7:50م على استاد مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بالشرائع.وعلى استاد مدينة الملك سعود الرياضية بالباحة، يخوض فريق العين أول مواجهة على أرضه في دوري المحترفين بعد أن لعب أول مباراتين خارج أرضه، ويسعى العين من خلال مواجهته فريق الفتح لتحقيق أول نتيجة إيجابية له في الدوري بعد أن تلقى خسارتين متتاليتين رغم الأداء الجيد الذي قدمه عناصر الضيف الجديد لدوري المحترفين، أما فريق الفتح فإنه يدخل هذا اللقاء بعد أن حصد أربع نقاط من فوز وتعادل، ويطمح النموذجي لاستغلال فارق الخبرة والخروج بالثلاث نقاط وزيادة غليته النقطية.وعلى استاد مدينة الملك عبدالعزيز بالشرائع، يستضيف الوحدة نظيره فريق الفيصلي في واحد من اللقاءات القوية في هذه الجولة، حيث يسعى فريق الوحدة لتعويض خسارته في الجولة الماضية والعودة لمراكز المقدمة أما الفيصلي فإنه يدخل اللقاء بحثاً عن الثلاث نقاط ومواصلة انطلاقته بعد أن حصد أربع نقاط من تعادل وفوز، وسبق وأن التقى الفريقان في 12 مواجهة في دوري المحترفين، استطاع الفيصلي الفوز في 9 مواجهات فيما فاز الوحدة في مواجهة واحدة فقط، وتعادل الفريقان في لقاءين، وأحرز هجوم الفيصلي 24 هدفاً، فيما أحرز هجوم الوحدة 14 هدفاً.معلومات اللقاءين:الفريقان: العين × الفتحالملعب: استاد مدينة الملك سعود الرياضية بالباحةالتوقيت: 3:40مدرجة الحرارة: 22الفريقان: الوحدة × الفيصليالملعب: استاد مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بالشرائعالتوقيت: 7:50مدرجة الحرارة: 29