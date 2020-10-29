حقق فريق الباطن أول فوز له في دوري المحترفين على حساب ضيفه الرائد بهدفين لهدف في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم (الخميس) في انطلاقة الجولة الثالثة (جولة رئاسة العشرين) لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

شهد اللقاء تقدم الرائد أولاً عن طريق كريم البركاوي (د: 2)، ومن ثم عادل للباطن فابيو آبرو (د: 39)، وفي الشوط الثاني تعرض لاعب الرائد ارناود دجوم لحالة طرد بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية ليشهر الحكم خالد صلوي البطاقة الحمراء له (د: 48)، وقبيل نهاية اللقاء أحرز فهد الشمري الهدف الثاني للباطن (د: 81)، وبهذه النتيجة حقق الباطن أول ثلاث نقاط له في الدوري فيما تجمد رصيد الرائد عند الأربع نقاط.