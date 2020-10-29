انتزع فريق القادسية فوزا صعبا ومهما على ضيفه التعاون بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما مساء (الخميس) على استاد مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية بالراكة، ضمن لقاءات الجولة الثالثة (جولة رئاسة العشرين) لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وجاء هدف اللقاء الوحيد للقادسية عن طريق مدافعه أوروش فيتاس من ركلة حرة ثابتة (د: ٦٩)،

ودخل فريق التعاون هذه المباراة وسط غياب خمسة لاعبين أساسيين بسبب إصابتهم بفايروس كوفيد١٩ وهم: الحارس كاسيو والمدافع سانتوس وسيدريك أميسي وساندرو مانويل وإبراهيم الزبيدي، مما أثر على أداء الفريق في اللقاء، وبهذه النتيجة وصل القادسية للنقطة السادسة فيما تجمد رصيد التعاون عند أربع نقاط.