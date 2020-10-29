توج الأمين العام للاتحاد الدولي للهجن وعضو الاتحاد السعودي للهجن محمد البلوي، المعلقين الـ 3 الفائزين في مسابقة النعيرية للمعلقين والذي تأهل لأدوارها النهائية 6 مرشحين وهدفت لتشجيع ودعم الموهوبين لمزيد من الإبداع والعطاء.وحقق علي فالح السحيمي المركز الأول وحصل على مبلغ 30 ألف ريال و(الميكروفون) الذهبي والبطاقة الذهبية، فيما جاء سعد زياد الشمري في المركز الثاني والذي حصل على 20 ألف ريال و(الميكروفون) الفضي والبطاقة الفضية، وحقق رائد عايد الجهني على المركز الثالث وجائزة (الميكروفون) البرونزي والبطاقة البرونزية، إضافة إلى مبلغ 10 آلاف ريال.وقدم البلوي شكره لجميع المشاركين، مؤكداً أن الجميع قدم نفسه بشكل مميز.وأعلن البلوي انطلاق مسابقة رماح للمعلقين خلال الأيام القادمة والتي سوف تكون داعما للمعلقين والمواهب السعودية.