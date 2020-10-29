زار عضو المكتب التنفيذي بالاتحاد الدولي للمبارزة باسكال تيش الأكاديمية النسائية للاتحاد السعودي للمبارزة في الصالة الرياضية بملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض.والتقى باسكال تيش بلبنى العمير مديرة إدارة المشاريع باللجنة الأولمبية السعودية اللاعبة الأولمبية السابقة، بحضور رئيس الاتحاد السعودي للمبارزة أحمد الصبان، وعبدالله السنيد المدير التنفيذي للاتحاد وملاك السلطان مديرة المنتخبات النسائية.واستعرضت العمير رياضة المرأة والمشاريع المستقبلية، والتجربة الأولمبية السعودية كأول سيدة سعودية تشارك في الأولمبياد بلعبة المبارزة، وتابع باسكال تدريبات اللاعبات في الأكاديمية، موجهاّ لهن نصائح للطريق إلى الحلم الأولمبي، ودعم المواهب بالتعاون مع الاتحاد الدولي للمبارزة.