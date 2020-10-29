عقد الاتحاد السعودي للتنس مع مسؤول التطوير بغرب آسيا مجموعة من الاجتماعات واللقاءات وورش العمل عن بعد بحضور ممثلين من جهات عدة، حيث يهدف الاتحاد السعودي للتنس خلال الفترة الماضية بعد تصنيفه ضمن الاتحادات الآسيوية الواعدة في لعبة التنس إلى تطوير عدد من المبادرات للاتحاد الدولي، حيث حظي الاتحاد السعودي للتنس باهتمام الاتحاد الدولي عبر الموافقة على دعمه في عدد من المبادرات، من ضمنها مبادرة دعم إنشاء الملاعب وتطويرها، وأيضًا مبادرة تطوير الإطار الوطني للتدريب في لعبة التنس، إضافة إلى دعم لعدد من اللاعبين الواعدين، وإضافة إلى دعم الاتحاد السعودي في إقامة بعض البطولات التصنيفية داخل المملكة على المستوى المحلي، كما يطمح الاتحاد الدولي من الاتحاد السعودي استضافة مزيد من الفعاليات والبطولات والمنافسات الدولية بعد نجاح الاتحاد لمدة 3 سنوات في استضافة البطولات الآسيوية للناشئين، هذا التعاون القائم بين الاتحاد السعودي للتنس في المملكة العربية السعودية ضمن تصنيف النطاق الأخضر بين دول العالم، حيث تعتبر الإجراءات التي قامت بها حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين بتعاون كافة القطاعات الصحية والعسكرية ضمن الإجراءات المتميزة على مستوى العالم، ما أدى إلى تصنيف المملكة ضمن الدول الآمنة في الظروف الحالية لجائحة كورونا، كما يطمح الاتحاد الدولي للتنس من الاتحاد السعودي للتنس تطوير قدراته للوصول إلى مراتب عليا، حيث نجح الاتحاد السعودي للتنس في القفز بتصنيفه العالمي بين دول العالم أكثر من 30 مرتبة خلال السنوات الماضية.