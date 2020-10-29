أقامت لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة اليد، برئاسة عضو مجلس إدارة الاتحاد عبدالحميد الدحيلان، دورة صقل حكام مدينتي الرياض والقصيم، وذلك مساء أمس بنادي الشباب بالرياض.وشهدت الدورة عمل الاختبارات البدنية (اختبار الشتل)، إضافة لعرض محاضرات عن قانون اللعبة، وكذلك عرض بعض اللقطات لعدة حالات تحكيمية وتحليلها.ومن المقرر أن تقيم لجنة الحكام دورة صقل حكام المنطقة الشرقية والأحساء والمنطقة الغربية غدا (الجمعة) الموافق 30 أكتوبر 2020، في نادي القادسية بالخبر.