أعلنت إدارتا الاتحاد والأهلي حالة استنفار في معسكر الفريقين استعدادا لمواجهة السبت المرتقبة بين الجارين، ضمن الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، إذ تدرس إدارة نادي الاتحاد فكرة إقامة معسكر داخلي في إحدى مناطق المملكة خلال فترة توقف المنافسات المحلية والتي ستبدأ عقب نهاية مباريات الجولة الرابعة من المسابقة بسبب أيام الفيفا، إذ يهدف الجهازان الإداري والفني لاستغلال فترة التوقف من أجل تجهيز الفريق بالشكل المطلوب لاستحقاقات الموسم الرياضي محليا وعربيا، من أجل المنافسة على حصد البطولات، وسيتحدد إمكانية إقامة المعسكر من عدمه في غضون الأيام القليلة القادمة. من جانب آخر، ينهي المدرب كاريلي تحضيراته الفنية لمواجهة الديربي بعد غد (السبت) أمام الأهلي، وكثف المدرب كاريلي خلال المناورات الكروية تنفيذ بعض الجوانب التكتيكية والمهمات الفنية من أجل مباغتة المنافس التقليدي في لقاء الديربي والذي يطمح لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث.هذا ورصدت الإدارة الاتحادية مكافأة مالية تحفيزية مناسبة للاعبين في حال تحقيق الانتصار على الأهلي والظهور بنقاط لقاء الديربي المرتقب.وفي الأهلي، عاود الفريق الكروي تدريباته مساء أمس الأربعاء على ملعب الأمير محمد عبدالله الفيصل بالنادي بعد فراغه من مواجهة النصر في مسابقة كأس الملك والتي خسرها بهدفين مقابل هدف، وذلك استعدادا لمواجهة غريمه التقليدي الاتحاد على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، إذ طالب فلادان لاعبيه قبل انطلاق الحصة التدريبية بطي صفحة النصر وفتح صفحة جديدة والتركيز من خلالها على لقاء الديربي المنتظر ومواصلة حصد النقاط في بطولة الدوري، ثم طالب بتدارك الأخطاء ومحاولة تصحيحها والمطالبة بالتركيز العالي لتفادي كثرة إهدار الفرص، بعد ذلك قام فلادان بتقسيم اللاعبين إلى مجموعتين؛ الأولى ضمت اللاعبين الذين شاركوا في اللقاء الماضي وأجروا بعض التمارين الاسترجاعية فيما ضمت المجموعة الثانيه اللاعبين الذين لم يشاركوا في اللقاء، واشتملت تدريباتهم على الجوانب الفنية والتكتيكية، ومن المتوقع أن تبقى تشكيلة الفريق كما هي دون أي تغييرات في الديربي.