وجّه وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل بتسمية الجولات الثلاث القادمة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ليصبح مسمى الجولة الثالثة جولة «رئاسة العشرين»، والرابعة باسم «لنُلهم العالم بقمتنا»، والخامسة باسم «قمة الرياض».

يأتي ذلك بمناسبة استضافة المملكة العربية السعودية أعمال الدورة الخامسة عشرة لاجتماعات قمة قادة مجموعة العشرين، المقرر انعقادها بالعاصمة الرياض يومي السبت والأحد 6 و7 من شهر ربيع الآخر لعام 1442 الموافق 21 و22 من شهر نوفمبر من عام 2020، ولما لهذا المنتدى الاقتصادي والدولي من أهمية كبيرة في بحث القضايا المؤثرة على الاقتصاد العالمي، وتجسيداً لدور المملكة القيادي والمحوري على الصعيدين الإقليمي والدولي.