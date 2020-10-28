تأهل فريقا النصر والهلال لنهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بعد فوزهما مساء أمس (الثلاثاء)، على فريقي الأهلي وأبها في الدور نصف النهائي للمسابقة.على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، قاد الأرجنتيني مارتينيز محترف النصر فريقه لتجاوز مضيفه الأهلي بهدفين لهدف بعد صناعته هدف التعديل وإحرازه هدف الفوز. وشهد اللقاء تقدم الأهلي أولاً عن طريق هدافه عمر السومة الذي أحرز الهدف الأول (د: 19)، وعادل للنصر لاعبه البرازيلي بيتروس بعد تمريرة ذكية من مارتينيز لبيتروس الذي كسر التسلل ووضعها في المرمى الأهلاوي (د: 45+3). وقبل نهاية الشوط الثاني بـ5 دقائق قاد عبدالرزاق حمدالله هجمة منسقة ولعب كرة عرضية تجد مارتينيز ليسددها بقوة داخل شباك الأهلي كهدف ثان للنصر (د: 85). وبعد 5 دقائق كوقت بدل ضائع، أعلن الحكم نهاية اللقاء بفوز النصر على الأهلي بهدفين لهدف، ليتأهل النصر لنهائي كأس الملك.الهلال × أبهافرض الهلال إيقاعه على مجريات المباراة منذ بدايتها، وتصدت العارضة لتسديدة عمر خربين في الدقائق العشر الأولى، وتمكن سالم الدوسري من إحراز الهدف الأول للهلال بعد مجهود فردي رائع وتسديدة متقنة بقدمه اليمنى على يسار الحارس عبدالعال امحمدي كهدف هلالي (د: 28)، وواصل سالم الدوسري تألقه، ومرر كرة ذكية لجيوفينكو الذي غمزها بقدمه في المرمى الأبهاوي كهدف هلالي ثانٍ (د: 45+1)، وفي الشوط الثاني نشط أداء أبها بعد أن أجرى مدربه عبدالرزاق الشابي ثلاثة تغييرات لتنشيط الهجوم ولكنه اصطدم بقوة دفاع الهلال، فيما لعبت خبرة لاعبي الزعيم دوراً في تهدئة اللعب والمحافظة على مجهود اللاعبين، وبعد خمس دقائق كوقت بدل ضائع أعلن الحكم إيبر إكوينو عن نهاية المباراة بفوز الهلال بهدفين دون مقابل وتأهله لنهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.