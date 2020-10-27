عقد رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، اليوم، اجتماعاً عبر الاتصال المرئي مع رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو، اطمأن خلاله على صحة رئيس الفيفا، متمنياً له موفور الصحة والسلامة.واستعرض رئيس الاتحاد العربي مع رئيس الاتحاد الدولي خلال الاجتماع جملة من البرامج المشتركة بين الاتحادين والمتعلقة برياضة كرة القدم العربية وتنميتها لمزيد من تطورها وحضورها دولياً، وذلك في الجوانب الفنية والإدارية وفي التحكيم والاحتراف وتنمية المواهب الشابة.وأشاد جياني انفانتينو بالجهود التي يبذلها الاتحاد العربي لكرة القدم برئاسة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل لتنمية مسابقات الاتحاد على مستوى الأندية والمنتخبات، متطلعاً إلى مزيد من التعاون والعمل المشترك بين الاتحادين الدولي والعربي.بينما قدم رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم شكره وتقديره لرئيس الاتحاد الدولي على اهتمامه بهذا الاجتماع رغم العارض الصحي الذي يمر به، مثمناً ذلك، ومبيناً بأن «التعاون القائم بين الاتحادين الدولي والعربي سيسهم كثيراً في تطور رياضة كرة القدم العربية وازدهارها وتنمية المواهب الكروية في أرجاء الوطن العربي»، مشيراً إلى أن «مسابقات الاتحاد العربي لكرة القدم وتنظيمها ونجاحها سيحفزنا على بذل مزيد من العمل لاستمرارية هذه المسابقات».