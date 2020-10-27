تغلبت أندية الجيل والكوكب وأحد على أندية عرعر والفيحاء وهجر على التوالي، في ثاني أيام الجولة الثانية من دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى للمحترفين، فيما تعادل الساحل سلبياً مع الدرعية.ففي مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية، تمكن نافع السميري وجوفان هنري من تسجيل ثنائية لنادي الجيل في الدقيقتين 45 و55 في شباك عرعر الذي تمكن من تسجيل هدف وحيد عن طريق محمد بشير في الدقيقة الـ71، لينتهي اللقاء بفوز أصحاب الأرض بهدفين مقابل هدف، ليرفع الجيل رصيده إلى 4 نقاط، فيما بقي نادي عرعر دون نقاط.أما في مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية، فقد خرج الساحل والدرعية بنقطة واحدة لكل منهما عندما تعادلا سلباً، ليرفع الفريقان رصيدهما النقطي إلى نقطتين لكل منهما.وفي محافظة الخرج، نجح الكوكب في الفوز على ضيفه الفيحاء بهدفين مقابل هدف، إذ بدأ الكوكب التسجيل عن طريق لاعبه شاكر الرقيعي في الدقيقة 26، فيما أدرك الفيحاء التعادل عن طريق ويليام ألفيس في الدقيقة 56، قبل أن يتمكن إبودو إساكا عند الدقيقة 86 من تسجيل هدف الفوز لفريقه، ليصعد الكوكب إلى صدارة الترتيب بـ6 نقاط، فيما ظل الفيحاء على رصيده السابق بـ3 نقاط.وفي آخر مواجهات اليوم الثاني، تغلب فريق أحد على ضيفه هجر بهدف نظيف، حمل توقيع سوريا إبراهيم في الدقيقة 34، ليضيف أصحاب الأرض 3 نقاط إلى رصيدهم ويصلوا إلى النقطة الـ4، فيما بقي نادي هجر على نقطته الوحيدة.وتختتم يوم غد مواجهات الجولة الثانية بـ5 مواجهات، يلتقي في الأولى فريقا النهضة والبكيرية عند الـ5:40م على ملعب الأمير فهد بن سلمان، وهو نفس التوقيت الذي يحل فيه الخليج ضيفاً على النجوم في اللقاء الذي سيجمعهما على أرض ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية، أما الشعلة فسيستضيف على ملعبه نادي نجران وذلك عند الـ5:50م.ويستقبل نادي الحزم صاحب النقاط الـ3 على ملعبه عند الـ6:05م، نظيره نادي الطائي، أما ختام مواجهات الجولة، فسيكون على أرض الملعب الرديف في مدينة الملك عبدالله الرياضية في تمام الساعة 6:25م، حينما يحل الجبلين ضيفاً على فريق جدة.