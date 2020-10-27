لا يزال لاعب الهلال السوري عمر خربين بعيداً عن مستواه على رغم أن الجهاز الفني أعطاه الفرصة لتقديم نفسه وعودته للتوهج من جديد لكنه لم ينجح على رغم أنه لعب أساسيا في 3 مباريات رسمية لعبها الهلال في الموسم الجديد.والمتابع الرياضي يلاحظ أن خربين يحاول أن يبذل كل ما لديه في كل مباراة يلعبها لكن الحظ يعانده على رغم اجتهاداته المتكررة والمبذولة.وفي سؤالٍ وجه له بعد مباراة فريقه أمام أبها، بأنالجماهير الهلالية تنتظر منه الكثير، رد قائلاً:‏«الله كريم».واختتم حديثه بقوله: «استطعنا أن نسجل وأن نفوز ونتأهل للنهائي وهو الأهم».