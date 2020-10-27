استأنف فريق الشباب الكروي مساء اليوم الثلاثاء، استعداداته على ملعب النادي الرديف، بقيادة المدرب بيدرو كايشينيا، وذلك بعد عودة اللاعبين من راحة لمدة يومين. استهل المدرب حصته التدريبية بتمارين إحماء وتسخين ولياقية مكثفة بإشراف مدرب اللياقة أوسكار فاريار، الذي ركز على تكثيف النواحي البدنية من خلال تدريبات منوعة، عقب ذلك قسم المدرب الفريق لعدة مجموعات طبقوا تمارين فنية متعددة أبرزها الاستلام والتسليم السريع من لمسة واحدة، تلاها تقسيمة شهدت تطبيق عدة تدريبات تكتيكية تمثلت في: بناء الهجمة من الدفاع وإنهائها بالشكل السليم في المرمى، الاستحواذ على الكرة، الضغط على المنافس، والانتشار في الملعب. واختتمت التدريبات بتمارين إطالة وتفكيك عضلات. وشهدت التدريبات الجماعية مشاركة اللاعب نواف العابد المنضم حديثًا إلى صفوف الفريق الكروي الأول، فيما أدى الثنائي عبدالله الزوري، وحسان تمبكتي تدريبات لياقية باللف حول الملعب، وذلك بعد إكمالهما برنامجهما التأهيلي والعلاجي في عيادة النادي.