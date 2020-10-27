بمناسبة عودة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وما يصاحبه من حراك إعلامي نشط، شددت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع على عموم المشاركين في المنصات الإعلامية، بضرورة التقيد بضوابط المحتوى الإعلامي المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للنظام.

وأشارت الهيئة إلى نص الفقرة الثانية من المادة الرابعة على «الحفاظ على القواعد العامة للذوق العام واللباقة»، وما نصت عليه الفقرة السابعة للمادة المذكورة من «اختيار الأشخاص المناسبين عند استضافتهم أو قبول مداخلاتهم»، والتقيد بمبادئ الموضوعية والإنصاف في التعامل مع مختلف الموضوعات، إضافة إلى اتباع المعايير والممارسات المهنية ذات الصلة بوسائل الإعلام المنصوص عليها في المادة آنفة الذكر.

وأوضحت الهيئة أن الإخلال بأي مما سبق يؤدي لإيقاع عقوبة الغرامة التي تصل إلى 500 ألف ريال أو الإيقاف عن الظهور الإعلامي.

وأكدت الهيئة في هذا الشأن حرص القيادة الرشيدة على كل ما من شأنه الارتقاء بالشأن الإعلامي، والعمل على إظهاره بما يليق بسمعة ومكانة المملكة ومواطنيها، وألا تُفضي روح المنافسة والتشجيع الرياضي إلى خلق مناخ يحمل الكراهية والتعصب المنبوذَين.

ومن هذا المنطلق، أهابت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع بالجميع التخلّق بأخلاقيات المهنة، والنأي بالشأن الإعلامي عن كل محتوى لا يليق.