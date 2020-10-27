كعادتها في كل موسم تسابق الأندية السعودية الزمن، لاستغلال فترة التسجيل التي وضعها الاتحاد السعودي لكرة القدم، التي امتدت قرابة 70 يوماً، بيد أن الأندية دائماً ما تتسارع لإبرام الصفقات في اللحظات الأخيرة، التي في أحيان تنجح وفي أحايين كثيرة لا تنجح، بسبب أن الاختيار حدث تحت ضغط ضيق الوقت، إذ ركضت 9 أندية خلف تسجيل لاعبين جدد في صفوف فرقها وامتدت بهم ساعات المفاوضات وإنهاء الصفقات حتى الساعات الأخيرة من فترة التسجيل. في المقابل 7 أندية (الهلال، القادسية، الاتفاق، الفتح، الوحدة، العين، أبها) أنهت كافة إجراءات التسجيل في وقت مريح، ولم تدخل في صراعات مع الثواني الأخيرة لإنهاء الاجراءات.الفيصليعنابي سدير يعتبر أكثر الأندية التي أبرمت صفقاتها في اليوم الأخير، إذ أبرم صفقتين أولاهما اللاعب أحمد أشرف القادم من الهلال، الذي أعلن عنه قبل إغلاق الفترة بثلاث ساعات، والثاني هو الفرنسي رومان امالفيتانو الذي سبق الأول بساعة.النصر والرائدالنصر اكتفى بإبرام صفقة تبادلية مع الرائد، إذ سجل في كشوفاته المهاجم رائد الغامدي، الذي جاء بديلاً لمهاجم النصر عبدالفتاح آدم، الذي هو الآخر ذهب لرائد التحدي في القصيم في صفقة تبادلية بنظام الإعارة لمدة عام، بيد أن الأول في عقده بند شراء بعد نهاية إعارته.الأهلي والاتحاد والوحدةأندية الغربية كان لها نصيبها من الركض تحت ضغوط قصر الوقت، فالأهلي وفي اللحظات الأخيرة أنهت إدارته صفقة انتقال الغاني صامويل أوسو القادم من نادي الفيحاء، فيما أنهت إدارة الاتحاد أكبر صفقاتها هذا الصيف بانتقال لاعب ويست بروميتش الإنجليزي أحمد حجازي، بينما اكتفى ثالث أندية الغربية بالوقوف موقف المتفرج في الساعات الأخيرة.الشبابالشباب هو الآخر لم يقف موقف المتفرج، إذ حظي بكسب خدمات نجم المنتخب السعودي الأول نواف العابد، الذي حصل على مخالصة نهائية من الهلال قبل إغلاق فترة التسجيل بساعات، وتمكنت إدارة الشباب من خطف اللاعب وضمه إلى صفوفها.ضمكلم تكتفِ إدارة نادي ضمك بإبرام صفقة الأرجنتيني سيرجو فيتور، الذي أنهت إجراءات التوقيع معه في اليوم ما قبل الأخير، إذ سارعت لضم مزيد ممن تراهم قد يدعمون صفوف الفريق خلال منافسات الموسم الجاري، ووقعت قبل ساعات قليلة من إغلاق الفترة مع اللاعب منصور حمزي القادم من الحزم.الباطناكتفى الباطن بضم مدافع نادي الأخدود مسعود الربيعي، ذي العشرين عاماً، بعد أن أبرم خلال فترة الانتقالات الصيفية العديد من الصفقات المحلية التي وصفت بالناجحة.التعاونسكري القصيم كان نجم الساعة الأخيرة لفترة التسجيل، إذ ضم في صفوفه لاعبين اثنين، فاجأ الجميع بالإعلان عنهما بعد إقفال الفترة وهما عبدالكريم المزيعل لاعب نادي النصر ليمثل الفريق لمدة موسم بنظام الإعارة، والآخر هو نجم خط وسط الوحدة علي النمر ليمثل الفريق بعقد يمتد 3 سنوات.