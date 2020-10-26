كشفت صحيفة سبورت الكتالونية أن نادي برشلونة ينوي تقديم طلب بشكل رسمي للتسجيل الصوتي للمحادثة بين الحكام وغرفة تقنية الفيديو لمعرفة ما حدث في لقاء الكلاسيكو الذي خسره بنتيجة (3-1) يوم السبت الماضي، على ملعب كامب نو، ضمن الجولة الـ7 للدوري الإسباني، إذ لا يزال الجدل دائرا حول ركلة الجزاء التي حصل عليها قائد ريال مدريد في المواجهة، وترجمها سيرخيو راموس إلى هدف التقدم الثاني. ووفقا لصحيفة سبورت، فإن مساعد الحكم أبلغ حكم الساحة خوان مارتينيز مونويرا خلال الحديث بينهما أن راموس أخطأ أولا قبل أن يشده من قميصه الفرنسي لينغليت مدافع برشلونة، لكنه لم ينتبه لحديثه واحتسب ركلة جزاء لصالح ريال مدريد، إذ يرى النادي الكاتلوني أن ما يحدث حملة ضده بقيادة المسؤول عن تعيين الحكام فيلاسكو كاربالو، والذي اختار حكما معروفا بوجود مشكلات بينه وبين البارسا.يذكر أن نادي برشلونة قدم شكوى رسمية إلى الاتحاد الإسباني لكرة القدم بشأن أداء الحكم مارتينيز بعدما احتسب ضربة جزاء ضد برشلونة في الدقيقة 63 من عمر الكلاسيكو بعد اللجوء إلى تقنية VAR، إثر شد الفرنسي كليمون لينغليه مدافع الفريق الكتالوني قميص قائد ريال مدريد المدافع سيرخيو راموس.