جدد أعضاء مجلس إدارة الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي دعوتهم لجميع الإعلاميين الرياضيين، مع بداية الموسم الرياضي، بالالتزام بالطرح المهني، والبعد عن التعصب والإساءة في كل ما يتم تقديمه عبر وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية، وكذلك فيما يتم نشره عبر حسابات التواصل الاجتماعي للإعلاميين والمنتمين للوسط الرياضي.

جاء ذلك خلال الاجتماع السادس لمجلس إدارة الاتحاد الذي عُقد اليوم (الإثنين)، برئاسة الدكتور رجاءالله السلمي، وحضور أعضاء المجلس.

وفي بداية الاجتماع، هنأ رئيس وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي الدكتور تركي العواد بمناسبة الثقة الملكية بتعيينه عضواً في مجلس الشورى.

بعدها استعرض أعضاء المجلس تقارير أنشطة الاتحاد وبرامجه التي تمت خلال الفترة الماضية، كما تمت مناقشة عدد من مشاريع ومبادرات الاتحاد التي سيتم تنفيذها في الربع الرابع من العام الحالي، فيما أقر أعضاء المجلس استئناف جائزة التميز للإعلام الرياضي في الموسم الرياضي الحالي 2021، وذلك بعد توقفها الموسم الرياضي الماضي إثر توقف النشاط الرياضي وانعكاس ذلك على العمل الإعلامي الرياضي جراء جائحة كورونا.

وقدّم أعضاء لجنة صندوق دعم الإعلاميين الرياضيين ملخصاً لأبرز أعمال الصندوق خلال الفترة الماضية، واعتمد المجلس مجموعة من طلبات تقديم الدعم المالي للإعلاميين الرياضيين الخاصة بالصندوق في مرحلتها الثانية، وذلك بعد أن تم تقديم دعم مباشر وعاجل في المرحلة الأولى لصالح الإعلاميين الرياضيين المتضررين من جائحة فايروس كورونا المستجد ومساعدتهم في قضاء حاجاتهم الأساسية.