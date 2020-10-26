ضم البرتغالي روي فيتوريا اللاعب رائد الغامدي، المنتقل حديثاً بنظام الإعارة لصفوف العالمي لقائمة الفريق المواجهة لفريق الأهلي في نصف نهائي كأس الملك، تحسباً لإشراكه في المباراة حال الاحتياج لخدماته بديلاً للمغربي عبدالرزاق حمدالله المتعافي للتو من الإصابة التي لحقت به مؤخراً.وعانى الفريق الكروي الأول بنادي النصر من مشكلة غياب المهاجم عبدالرزاق حمدالله إذ لم يتمكن الفريق من تسجيل سوى هدف وحيد في الجولتين الماضيتين من مسابقة دوري المحترفين.ووقع النصر في اللحظات الأخيرة قبل أغلاق فترة التسجيل الصيفية مع المهاجم رائد الغامدي بنظام الإعارة قادماً من نادي الرائد مع الاتفاق على بند أفضلية شراء اللاعب مقابل 4 ملايين ريال في حال رغب النصر بحسب الاتفاق مع وكيل اللاعب عبدالله مجرشي، وكما نصت عليه بنود العقد.