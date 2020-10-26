قدم نائب رئيس الاتحاد السعودي للطائرة ناصر الهاجري، شكره وتقديره للأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية، على الدعم والاهتمام الذي تجده أندية المنطقة بشكل عام ورياضة كرة الطائرة على وجه الخصوص، موضحاً أن المنطقة الشرقية تحظى بـ 75 % من نشاط اتحاد الطائرة مما جعلها مميزة عن باقي مناطق المملكة، كما أشاد الهاجري بالمتابعة والدعم من قبل وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي والإجراءات الاحترازية لجائحة كورونا والدعم اللامحدود لجميع الألعاب المختلفة ومنها اللعبة الشعبية الثانية بالمملكة «كرة الطائرة»، منوها بدور لجنة المنطقة الشرقية واهتمامها باللعبة وانتشارها في العديد من أندية المنطقة حتى أصبحت الأولى من حيث أكبر عدد أندية يشارك في بطولات اتحاد الطائرة في (الممتاز والدرجة الأولى والشباب والنائين)، وهذا يساهم بشكل كبير في رفع مستوى اللعبة ويزيد من شعبيتها على مستوى المملكة، وبذلك ينعكس إيجاباً على نتائج المنتخبات الوطنية في مشاركاتهم الخارجية، كاشفاً عن أن الأندية يدربها مدربون وطنيون مميزون ويعملون بإخلاص لتطوير وصقل المواهب، بدعم مباشر من رئيس الاتحاد الدكتور إبراهيم البابطين، الذي يهتم بكل ما يتعلق بتطوير اللعبة ويزيد من انتشارها، لافتا إلى المستوي المتطور الذي وصل اليه الحكم السعودي والذي أصبح أكثر خبرة محلية ودولية بفضل الدورات التطويرية التي اعتمدته اللجنة بقيادة رئيس اللجنة الرئيسية عبدالله العدوان، مؤكداً أن الجهود الكبيرة التي تقوم بها اللجنة الفنية محل تقدير الجميع في تنسيق جدولة مسابقات الموسم.