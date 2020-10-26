أكد المصنف الأول عالمياً الأمريكي داستن جونسون، وبطل بطولة أمريكا المفتوحة لهذا العام الأمريكي برايسون ديشامبو، وحامل لقب النسخة السعودية الماضية الآيرلندي الشمالي غرايم ماكداول، مشاركتهم في بطولة السعودية الدولية للجولف 2021 المقدمة من سوفت بنك للاستشارات الاستثمارية التي تقام في الفترة من 4 حتى 7 فبراير 2021.البطولة التي سيشارك بها نخبة لاعبي الجولة الأوروبية من المنتظر أن تكون من أكبربطولات الشرق الأوسط.وكان ديشامبو صاحب آخر لقب في البطولات الكبرى -أمريكا المفتوحة 2020 الذي يمتلك 7 انتصارات في جولة «بي جي أيه» والملقب بـ«عالم الجولف» نظراً لاعتماده على الفيزياء في أسلوب لعبه للجولف علق قائلاً: «رياضة الجولف في السعودية تستمر في التطور مع سعي جولف السعودية في تنمية اللعبة. لقد أنهيت عام 2019 بشكل جيد وبالطبع أتمنى أن أنهي هذا العام بنتيجة أفضل لكنني مهتم حقاً بمعرفة مدى التغيير وكيف تطورت لعبة الجولف في المملكة منذ زيارتي الأخيرة».أما داستن جونسون حامل لقب النسخة الأولى التي أعقبها بحلوله ثانياً خلف ماكداول مطلع العام، فاشار قائلاً: «أتطلع حقاً للعودة إلى المملكة العربية السعودية للمرة الثالثة على التوالي، لقد استمتعت حقاً بالزيارات السابقة وأحببت الملعب كما اتضح من فوزي باللقب وحصولي على المركز الثاني. كما أن تجربة الغوص التي قمت بها في البحرالأحمر كانت رائعة جداً».ولاقى ماكداول حامل اللقب وبطل بطولة أمريكا المفتوحة عام 2010 تشجيعاً كبيراً في العام الماضي بعد أن حقق 12 ضربة تحت المعدل ساهمت في حصوله على لقبه الـ11 في بطولات الجولة الأوروبية وحرمانه جونسون من تحقيق لقبه الثاني على التوالي.حيث قال نجم كأس رايدر: «بعد الانتصار الرائع في بطولة السعودية الدولية 2020 فبراير الماضي أمام مجموعة مميزة من اللاعبين المحترفين كان علينا أن نتعامل مع جائحة فايروس كورونا المستجد، وأعتقد أني كنت محظوظا لتمكني من الاستمرار في الشعور بالانتصار الذي تحقق طوال فترة الحجر. أنا متطلع لإنهاء عام 2020 وبدء عام2021، ومع كل ما سمعته حول الأسماء المشاركة يبدو أن الجميع متحمس لهذه البداية الجديدة في المملكة أيضاً».وأضاف ماكداول: «لم أشاهد بطولة قامت بترسيخ مكانتها في جدول وروزنامة اللاعبين المحترفين مثل السعودية الدولية.. ملعب ونادي الجولف الريفي (رويال غرينز) هو ملعب بطولات دولية رائع حقاً وأثني على جهود الاتحاد السعودي للجولف في جمع اللاعبين المحترفين العالميين تحقيقا لمساعيهم في إلهام الجيل القادم من لاعبي الجولف في المملكة».ورحب الرئيس التنفيذي لاتحاد الجولف السعودي ماجد السرور بالمشاركين وقال: «نحن سعداء جداً بتمكن المملكة من استضافة مثل هذه الأحداث الرياضية الدولية الكبرى. وفخورون جداً بقائمة اللاعبين التي ستشارك في بطولة السعودية الدولية المقدمة من سوفت بنك للاستشارات الاستثمارية. كما يسعدنا أن نحظى بدعم أفضل لاعبي العالم حيث يوضح ذلك بأننا نسير في الاتجاه الصحيح».وأضاف السرور: «لدينا المزيد من الأسماء التي سنعلن عنها في الأسابيع المقبلة ولكننا مسرورون بالبدء بإعلان أسماء هؤلاء الأبطال الثلاثة ومتحمسون لاستضافة النسخة الثالثة من هذا الحدث المهم في المملكة سعياً لتطوير اللعبة في المنطقة».مما هو جدير بالذكر ان هذه البطولة ستكون ثالث بطولة جولف احترافية تستقبلها المملكة في غضون ثلاثة أشهر، حيث تستعد لإقامة بطولتين دوليتين متتاليتين في الشهر المقبل: بطولة أرامكو السعودية النسائية للجولف المقدّمة من صندوق الاستثمارات العامة التي يبلغ مجموع جوائزها مليون دولار وتقام في الفترة من 12 حتى 15 نوفمبر. و بطولة السعودية النسائية الدولية للفرق بجوائز تبلغ نصف مليون دولار في الفترة من 17 حتى 19 نوفمبر.