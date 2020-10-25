كرم نائب رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، المشاركات في الدورة النسائية التدريبية الأولى لضباط جمع العينات التي نظمتها اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات على مدى 3 أيام في المجمع الأولمبي بالرياض، بحضور مدير إدارة الرياضة وعلاقات الاتحادات باللجنة الأولمبية العربية السعودية الأميرة دليل بنت نهار آل سعود، ورئيس اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات الدكتور صالح محمد القنباز، والمدير التنفيذي للجنة عبدالعزيز المسعد.وكانت الدورة التي شهدت مشاركة 30 متدربة، قد شملت عددا من المحاضرات النظرية والعملية، واختممت بالاختبار التحريري للمتدربات، إضافة إلى الاختبار العملي الذي تم من خلاله تقييم المشاركات ومنحهن الشهادات التي تؤهلهن لمباشرة المهام والعمل كضابطات جمع عينات، ضمن فريق عمل اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات.